Николаевца, который хотел покончить с собой подорвав многоэтажку, отправили в СИЗО – он сможет выйти под залог в ₴192 тысячи

Жителя Николаева, который грозился взорвать девятиэтажку и таким образом намеревался покончить с собой, на время следствия взяли под стражу, но с возможностью выхода из следственного изолятора в случае внесения залога в 192 тысячи 210 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Николаева.

Как известно, 13 февраля 40-летний пьяный мужчина позвонил в полицию и сообщил о намерении взорвать 9-этажный дом при помощи газа.

В суде отметили, что мужчина проживал в квартире на пятом этаже. Он решился на такой опасный для окружающих вид самоубийства после ссоры с женой. По версии следствия он осознавал, где проживает и что в доме было много жителей.

Он перерезал ножом шланг от газовой трубы к плите, что привело к заполнению помещения квартиры газом и образования взрывоопасной газовоздушной смеси. Оперативные службы и полиция успели отключить дом от газоснабжения, вычислить квартиру мужчины и задержать его.

Его действия квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц (часть 2 статьи 15, пункт 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины).

15 февраля, рассмотрев ходатайство, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней с вышеуказанной суммой залога.

Напомним, ранее жильцы другой николаевской многоэтажки заявили, что их соседка угрожала открыть газ и взорвать дом.