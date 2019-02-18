Глава Нацполиции пожаловался на воров в законе: «Мы их в ворота, а они в окно»

В 2018 году правоохранители выдворили из Украины 11 воров в законе.

Об этом рассказал 18 февраля председатель Нацполиции Сергей Князев, выступая на координационном совещании силовиков, передает «Украинская правда».

- Активизирована работа по противодействию лидерам организованных преступных группировок. В 2018 году полицией на территории Украины задержаны 14 воров в законе, из которых 11 выдворены за пределы государства, - отчитался он.

В то же время Князев пожаловался, что преступники находят выход из ситуации: меняют документы в государствах, где имеют гражданство, и снова пытаются проникнуть в Украину:

- Как говорится, мы их в ворота, а они в окно. Иногда доходит до абсурда, - отметил глава Нацполиции.

Напомним, в Мариуполе спецназ полиции задержал представителя «вора в законе» Гули во время празднования дня его рождения.