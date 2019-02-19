В Николаеве из склада, который фигурировал в деле об уклонении от уплаты налогов, продолжают продавать товар вопреки аресту суда

В Николаеве продолжают реализовывать арестованные товары, которые обнаружили на складе по делу об уклонении от уплаты налогов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Как известно, 6 февраля в Николаеве пограничники и налоговая милиция провели обыск на складе, где хранятся бытовые товары и техника. Среди прочего они изъяли один миллион гривен наличными. Обыски проводили в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей») Уголовного кодекса Украины.

Позже в Госфискальной службе уточнили, что владелец товара покупал и реализовывал от 70 до 80% продукции без документального отображения и таким способом уклонялся от уплаты налогов.

Согласно имеющемся в редакции определению суда, на следующий день после обысков Центральный районный суд Николаева арестовал весь этот товар, который принадлежит ООО «Альторис». Также указано, что речь идет о товаре на сумму почти на 18 миллионов гривен. Вместе с эти суд в рамках уголовного производства арестовал изъятые 881 тысячу 435 гривен, 14 тысяч 810 долларов США, печати и документацию фирмы.

По словам собеседника «Преступности.НЕТ», арестованный товар не вывозили из склада и решением суда возложили ответственность за его хранение на владельца помещения. При этом, несмотря на это же решение, склад до сих пор не опечатали, не передали должным образом на хранение кладовщику, а его реализация продолжается.

Кроме того, в распоряжении редакции имеется видео того, как спустя неделю после ареста на этом складе находятся люди, производится погрузка или выгрузка предметов из грузового автомобиля.

Напомним, что из-за «схем» Украина ежегодно недополучает около 750 миллионов евро налогов.