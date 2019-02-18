В Николаевском горсовете продолжаются обыски – из кабинета вице-мэра Степанца изъяли пакет вещдоков

Днем в понедельник, 18 февраля, следователи Следственного управления ГУ Нацполиции проводят обыски в кабинетах заместителей мэра города в Николаевском городском совете.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Как известно, в здании Николаевского городского совета в понедельник, 18 февраля, сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий. Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

На данный момент в рамках того же уголовного производства проведен обыск и в кабинете заместителя Николаевского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрия Степанца. Из помещения были изъяты вещественные доказательства.

Также проводятся следственные действия и в кабинете вице-мэра по вопросам энергоэффективности Александра Омельчука, который сейчас находится в отпуске. На месте присутствует и юрист горсовета.

Стоит отметить, что работы по ремонту спортшколы проводила фирма «Голден-Буд», которая занимается и ремонтом «Надежды».

При этом фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях. При этом, согласно материалам следствия, подрядчики не выполнили оплаченные работы.

Напомним, что 23 ноября оперативники управления защиты экономики Нацполиции провели обыски в департаментах энергоэффективности, находящегося в здании Николаевского городского совета, и в департаменте ЖКХ на улице Адмирала Макарова. Тогда был задержан служащий департамента энергоэффективности Мурадян в городе Одесса по подозрению в вымогательстве взятки в размере 8,5 тысяч гривен за выполнение подрядных работ при ремонте крыши в многоквартирном доме на округе одного из депутатов городского совета.