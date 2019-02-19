На Николаевщине дали год условно подростку, который после алкоголя тяжело ранил брата ножницами и ножом

Суд наказал годом условно парня, который после распития алкоголя и ссоры нанес своему старшему брату ранения ножницами и ножом в грудь.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Баштанского районного суда Николаевской области.

Как известно, происшествие произошло 18 августа 2018 года в селе Баратовка Снигиревского района. Ссора между братьями началась, когда младший начал сам себе наполнять рюмку, а старший решил сделать ему замечание ударом по затылку. Из-за чего началась драка, которая привела к увечьям.

В документе сказано, что старший брат во время застолья обхватил шею младшего и последний ударил его ножницами не менее двух раз в область левой подмышки. Потом он вышел нашел в доме кухонный нож, позвал уже раненого брата на улицу, где еще раз ударил его ножом в живот, повредив печень и нанеся тяжкие телесные повреждения, которые были опасными для жизни.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом его освободили от отбывания тюремного наказания с испытательным сроком в один год.

Напомним, как жителя Николаевщины приговорили к 5,5 годам тюрьмы за убийство двоюродного брата.