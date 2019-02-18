Адвокат Януковича подал апелляцию на приговор суда по делу о госизмене

Адвокат центра правовой помощи Юрий Рябовол подал апелляцию на решение Оболонского райсуда Киева, которым экс-президента Виктора Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря суда Инну Свинаренко.

По ее словам, обжалование состоялось в понедельник, 18 февраля. Теперь дело направят в Киевский апелляционный суд.

Пресс-секретарь уточнила, что пересмотр приговора начнется не ранее, чем через 30 дней после оглашения приговора, чтобы дать возможность подать апелляции и платным адвокатам Януковича.

В то же время один из платных адвокатов экс-президента Виталий Сердюк написал в Facebook, что Юрий Рябовол «не уполномочен представлять интересы Виктора Януковича, в том числе подавать апелляцию».

«Четвертый Президент Украины отказался от его услуг еще 14 августа 2018 года поскольку данный адвокат игнорировал позицию Виктора Януковича по делу о потере Крыма и действовал в интересах Генеральной прокуратуры Украины», - напоминает Сердюк.

Напомним, 24 января суд признал Януковича виновным в госизмене и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.

Также ранее сообщалось, что Янукович рассказал, что его «кинули как лоха» и заявил, что Евросоюз обманул его в 2014 году.