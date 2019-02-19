Из 4,7 тысяч дел по преступлениям против Майдана только 9 человек приговорены к тюремным срокам, - Генпрокуратура

Суды вынесли 48 приговоров по делам о преступлениях против активистов Евромайдана.

Об этом сообщил начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передают «Украинские новости».

- К сожалению, имеем ситуацию, что из этих 288 актов, которые направлены в суд, имеем только 52 решения суда, из которых 48 - это приговоры. Другие - это признание лица виновным, но не назначено наказание, и закрытие из-за сроков давности или по другим законодательным основаниям, - сказал Горбатюк.

В 9 из вынесенных приговоров обвиняемые приговорены к лишению свободы.

Горбатюк добавил, что по состоянию на 19 февраля 442 лицам сообщено о подозрении в совершении преступления и в отношении 228 лиц обвинительные акты направлены в суд.

Всего расследовалось более 4,7 тысяч преступлений во время Евромайдана.

- Касательно причастных к убийству результаты такие: сообщено о подозрении 66 лицам. В отношении 16 лиц материалы направлены в суд, в отношении 4 - расследование продолжается и далее. Ещё 46 лиц находятся в розыске, - рассказал начальник управления спецрасследований.

Также сообщено о подозрении в организации преступлений на Евромайдане бывшему руководству страны и правоохранительных органов.

- Чтобы вы понимали, на сегодняшний день из тех, кому сообщено о подозрении, 36 лиц продолжают работать в правоохранительных органах. Из них 10 на руководящих должностях. Из них на руководителей управления работают лица, которым инкриминируется организация убийств, - добавил Горбатюк.

Напомним, ранее Горбатюк заявил, что 36 подозреваемых по делам Майдана работают в правоохранительных органах.