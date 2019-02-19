В Николаеве вор с помощью отвертки обокрал девять автомобилей без сигнализации

В Николаеве полиция задержала 32-летнего подозреваемого в девяти кражах аккумуляторов из машин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Объектами для краж злоумышленник выбирал неоснащенные сигнализацией автомобили «отечественного производства», которые длительное время стояли без присмотра. Отжимая отверткой капоты, он обворовывал легковушки жителей Ингульского района.

«Разыскали автомобильного вора оперативники Управления уголовного розыска и Ингульского отдела полиции. При себе злоумышленник имел инструменты, с помощью которых открывал капоты автомобилей и отсоединял аккумуляторы. По словам задержанного, похищенное он сразу же реализовывал, а деньги тратил на очередную дозу наркотиков. Сейчас мужчина признался в совершении девяти краж из автомобилей граждан, а полиция проверяет его на причастность к другим аналогичным преступлениям», - сообщили в полиции.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный житель Николаевщины угнал автомобиль, посадил в него свою маленькую дочь и попал в ДТП.