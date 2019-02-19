«Больше никогда не сяду за руль»: Фигурантка смертельного ДТП в Харькове в суде признала свою вину

Обвиняемая в смертельном ДТП в центре Харькова Елена Зайцева во время выступления в судебных дебатах заявила, что признает свою вину и раскаивается.

Об этом сообщает «Харьков Тудей».

Зайцева воспользовалась своим правом выступления в судебных прениях. Обвиняемая заявила, «чувствует свою вину» и готова нести наказание, которое ей назначит суд. Кроме того, по ее словам, она никогда не сядет за руль.

Адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко попросил суд решить, кто первым нарушил правила дорожного движения и разграничить те нарушения, которые привели к трагическим последствиям. По версии защиты Зайцевой, Дронов имел возможность избежать столкновения, если бы он затормозил. Он не сделал этого, поскольку не следил за дорожной обстановкой справа в тот момент.

- Зайцева не имела возможности остановить автомобиль и у нее не было обязанности экстренного торможения, — заявил Мельниченко.

В конце адвокат попросил судью вынести справедливый приговор. Аналогичную позицию касательно вины Дронова высказали ещё двое адвокатов Зайцевой.

Напомним, что вечером 18 октября в Харькове автомобиль «Lexus» под управлением Елены Зайцевой «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Позже подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове Зайцевапризнала в суде свою вину.

При этом автомеханик «Lexus» Константин Кузнецов заявил, что фигурантка смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева двигалась на скорости более 100 км/час.

Отметим, что в Минздраве подтвердили, что Зайцева на момент смертельного ДТП была под наркотиками.