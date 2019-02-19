Начальника управления активами банка «Крещатик» задержали на взятке в $7 тысяч

Во вторник, 19 февраля, правоохранители задержали начальника управления активами и имуществом ПАО «КБ «Крещатик» во время получения взятки в сумме 7 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По её словам, начальник вместе с ещё одним человеком подстрекали руководителя предприятия к предоставлению неправомерной выгоды ликвидатору ОАО «КБ «Хрещатик» за заключение договора аренды нежилых помещений.

«Продолжаются следственные и процессуальные действия. Хорошая совместная работа Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР, со следователями ГСУ Нацполиции Украины и работниками ГУ БКОП СБ Украины», - написала Сарган.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ разоблачила на взятке старшего госинспектора одного из таможенных постов региона.