В Николаеве будут заочно судить мошенника, который выдавал себя за помощника депутата и сбежал в Крым

В Николаеве отдали под суд 30-летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве в отношении 12 граждан. Поскольку обвиняемый сбежал в оккупированный Крым, его будут судить заочно.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В мае-июне 2018 года злоумышленник выдавал себя за помощника депутата и, пользуясь доверчивостью граждан, обещал за деньги давать пожилым людям и их внукам путевки в оздоровительные учреждения. Таким образом он ввел в заблуждение 12 николаевцев, нанеся ущерб в размере почти 100 тысяч гривен.

«После совершения преступлений, понимая неотвратимость наказания, злоумышленник на полгода переехал в Автономную республику Крым. Ему сообщили о подозрении заочно и объявили в розыск. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу», - отмечено в сообщении.

Напомним, что ранее полиция в Николаеве задержала организатора мошеннической схемы с онлайн-кредитами, который представлялся пиарщиком депутата.