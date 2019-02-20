В Николаеве полиция проводит массовые обыски в школах, КОП и у фирм-поставщиков продуктов питания

Фото: Facebook/Павел Зоткин В среду, 20 февраля, в Николаеве сотрудники следственного управления ГУНП в Николаевской области проводят более 120 обысков в учебных заведениях города Николаева, в комбинате общественного питания, а также у фирм-поставщиков продуктов питания.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в полиции.

Информация обновляется…

По словам собеседника издания, обыски проводятся в рамках уголовного производства, связанного с поставкой некачественных продуктов. На данный момент происходит выемка продуктов.

Директор КОП Глеб Новоторов на данный момент в отпуске и находиться за пределами города. В комментарии «Преступности.НЕТ» он сообщил, что уже знает об обысках, но прокомментировать их не может, так как ему не известно, что стало причиной проведения следственных действий.

Стоит отметить, что накануне в здании Николаевского городского совета сотрудники полиции также провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела.

Во вторник, 19 февраля стало известно, что на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сотрудники Следственного управления ГУ Нацполиции также проводят обыски.

Напомним, что в прошлом году тендер на питание николаевских детей на 2018 год выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис», которая предложила услугу за 59 миллионов 990 тысяч 999 гривен. После этого и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять КОП и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Отреагировал на ситуацию и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который попросил городскую власть Николаева принять взвешенное и законное решение и заявил, что «питанием в николаевских школах должна заниматься власть, а не предприятия».

После этого мэрия Николаева попросила полицию и прокуратуру проверить законность проведениятендера на питание детей. А выигравшая тендер на питание детей фирма «Олимпия Сервис» заявила, что ей препятствуют власти Николаева.

9 февраля тендерный комитет отдал победу киевско-литовской фирме «Понтем.уа», которая предложила на торгах цену всего на 1 гривну больше, чем предлагала одесская фирма «Олимпия Сервис». Но через две недели и фирме «Понтем.уа» отменили победу в тендере. 26 февраля исполком горсовета издал решение, что КОП будет кормить детей в школах и детсадах Николаева до определения победителя тендера.

В итоге, Антимонопольный комитет Украины признал КОП победителем публичных закупок городского коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях.