В Николаеве ночью угнали «Lexus» – полиция разыскивает свидетелей

Фото - иллюстрация В Николаеве полиция разыскивает свидетелей угона иномарки в Ингульском районе города.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В полицию обратился 44-летний местный житель, который сообщил, что в ночь с 19 на 20 февраля неизвестные лица завладели его автомобилем «Lexus GX 460» серебристого цвета, с государственным номерным знаком ВЕ 9133 ВВ, который он оставил возле дома №132 по улице Скульптора Измалкова.

Следственным отделением Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 289 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанного преступления, или обладают информацией, которая может быть полезной для следствия, сообщить в Ингульский отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42, или по телефонам (0512) 21-61-11, 102.

Напомним, что патрульные разыскивают свидетелей ДТП, когда в центре Николаева «Daewoo Lanos» на еврономерах задел иномарку и скрылся.