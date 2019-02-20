В Николаеве арестовали еще одного «авторитета», который вместе со «смотрящим» за СИЗО организовал похищение человека

В среду, 20 февраля, Николаеве суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела о похищении местного жителя. Он, общаясь с «куратором» из СИЗО, координировал действия четырех других членов группировки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, 31 января в Николаеве сотрудники Управления уголовного розыска, следователи Следственного управления и спецназовцы в съемной квартире по улице Севастопольской задержали четырех уроженцев Грузии в возрасте от 27-ми до 34-х лет. Они похитили 32-летнего мужчину, избивали его и требовали отдать 20 тысяч гривен несуществующего долга. Полицейские выяснили, что преступную деятельность иностранцев координировало лицо, также гражданин Грузии, который находится в Николаевском СИЗО за совершение ряда квартирных краж в составе преступной группы и позиционирует себя как «смотрящий» по следственному изолятору.

Во время досудебного расследования полицейские установили еще одного фигуранта уголовного производства - 31-летнего местного жителя, позиционирующего себя как лицо, имеющее влияние на преступную среду в Николаеве и Николаевской области.

Злоумышленник, находясь на свободе, совместно со «смотрящим» за Николаевским СИЗО, вдвоем руководили действиями четырех преступников, отдавая им указания по мобильным телефонам.

Следователи Следственного управления при процессуальном руководстве областной прокуратуры объявили мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и части 2 статьи 189 («Вымогательство») Уголовного кодекса Украины. Санкции указанных статей предусматривают наказание от ограничения свободы до заключения на срок до семи лет.

В результате судья Центрального районного суда Николаеве избрал ему меру пресечения уже в рамках этого уголовного производства в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Ранее начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области Иван Выговский отметил, что относительно факта обнаружения средств связи в камере «смотрящего» в СИЗО будут выделены материалы для служебного расследования. При этом он отметил, что это подследственность Государственного бюро расследований. Позже стало известно, что следователь вручил «куратору» сообщение о подозрении.

Напомним, как экс-сотрудник Казанковской колонии рассказал о коррупции, наркотиках и суицидах на «зоне».

А до этого, в июне 2018 года, на территории Николаевского СИЗО СБУ провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого, 19 июня, начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

Во время избрания Цыбуле меры пресечения стало известно, его уволили с должности. При этом он остался в распоряжении Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний пробации Министерства юстиции и в итоге устроился на службу в Ольшанскую исправительную колонию № 53.

Позже в сети появились аудиозаписи разговоров Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме. Начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Александр Малахов вступился за Романа Цыбулю, заявив, что интернет-издание «Преступности.НЕТ» не имело права публиковать эти записи его разговоров с Игорем Науменком. Игорь Науменко называл эти записи фальсификацией.