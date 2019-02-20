В Николаеве полиция по наводке нардепа открыла уголовное дело за присвоение средств интерната при закупке спортинвентаря

В Николаеве Ингульский отдел полиции открыл уголовное производство о присвоении имущества интерната при закупках спортивного оборудования.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В отдел полиции обратился народный депутат и указал о противоправных действиях должностных лиц одного из коммунальных учебных заведений Николаева и Николаевского областного совета, которые в течение 2015 - 2018 годов под видом закупок спортивного оборудования осуществляли растрату и присвоение имущества интерната.

19 февраля следователи полиции начали уголовное производство предварительно по признакам части 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Первоочередные следственные действия продолжаются, сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По информации «Преступности.НЕТ» речь идет о николаевском интернате №5.

Как известно, ранее исполняющего обязанности директора этого интерната Валерия Лысенко обвинили в коррупции и злоупотреблении своими полномочиями.

Напомним, как в 2015 году сотрудники и воспитанники интерната №5 рассказали об унижениях и избиениях учеников со стороны педагогического коллектива и руководства учреждения. После публикаций в СМИ о нарушении прав детей Николаевская ОГА инициировала в учреждении день открытых дверей, чтобы показать работу учебного заведения. Во время него стало известно об изнасиловании девочки в интернате, также на территории учебного заведения обнаружили пустые бутылки от спиртных напитков. После этого директора интерната Николая Ляшенко отстранили от должности директора на время проверки.

В свою очередь, 16 января следственный отдел Ленинского райотдела милиции начал в отношении Ляшенко уголовное производство по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление служебным положением»). Однако, 17 февраля текущего года Николай Ляшенко после проведенной проверки комиссией снова вышел на работу и был восстановлен в должности, несмотря на то, что в ходе проверки было выяснено, что он устроил к себе на работу в интернат всю свою семью.

При этом ранее вице-губернатора Николаевщины Оксану Янишевскую заподозрили в попытке «обелить» Ляшенко. Сама Янишевская признала, что не была полностью компетентна в этой проблеме - она сказала, что не подозревала о скандальных фактах в николаевском интернате и узнала о них только из СМИ.

Позднее стало известно, что Ляшенко стал проректором административно-хозяйственной части в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

В 2018 году Верховный суд отказал скандальному экс-директору интерната №5 Николаю Ляшенко, который был уволен с предыдущего места работы по статье за систематическое невыполнение обязанностей, в восстановлении в должности.