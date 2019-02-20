На Полтавщине суд приговорил депутата к десяти годам тюрьмы за организацию и реализацию убийства коллеги

Хачатур Хачатрян Миргородский суд Полтавской области приговорил к 10 годам лишения свободы депутата местного совета Хачатура Хачатряна за убийство депутата горсовета Олега Супруненко.

Об этом сообщают в пресс-службе суда.

В июле 2017 года Хачатрян с группой людей напал на депутата горсовета Олега Супруненко. Сначала он обеспечил передвижения участников группы, подобрал орудия совершения преступления, сказал другим использовать во время совершения преступления маски или балаклавы для прикрытия лица и не брать с собой мобильные телефоны.

«Реализуя свой преступный план, действуя в составе организованной преступной группы, в состав которой вошел близкий родственник осужденного Хачатряна Х.Р. и гражданин «Г». Позже был привлечен для помощи в преодолении физического сопротивления потерпевшего и причинении телесных повреждений осужденный Марданян Л.А., который не был членом организованной группы, а действовал как соучастник преступления. На автомобиле ВАЗ под управлением водителя «Л», не предупредив его о своем противоправном умысле, они прибыли в ранее выбранное для засады место по адресу Миргород, улица Ерковская, 45, и ждали появления потерпевшего», - говорится в сообщении.

Там Хачатрян выбежал к Супруненко и тупым твердым предметом сбил его с велосипеда. После чего вместе со своим родственником, Марданяном Л.А. и гражданином «Г» нанесли металлическими предметами, руками и ногами удары в область головы, туловища и конечностей потерпевшего. После избиения Хачатрян сказал Марданяну забрать у депутата его рюкзак, мобильный телефон, нетбук и флешку.

Отмечается, что у Супруненко была открытая черепно-мозговая травма. В результате полученных травм 7 августа 2017 он умер в больнице.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с забойными ранами головы, вдавленно-осколочным переломом правой теменной кости, кровоизлияниями под оболочки и в вещество головного мозга», - отмечается в сообщении.

Во вторник, 19 февраля, суд признал Хачартяна виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 28 («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору») части 2 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») и части 2 статьи 185 («Кража») Уголовного Кодекса Украины и назначил окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Марданяна суд признал виновным в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 28 и частью 2 статьи 122 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

«Мера пресечения осужденным до вступления приговора в законную силу оставлена ​​содержание под стражей. Гражданские иски потерпевших, гражданских истцов удовлетворены частично. Взыскано с осужденных в пользу потерпевшей - жены умершего, 34125,37 гривен на возмещение материального ущерба причиненного преступлением, в пользу потерпевших - отца и матери по 497 000 гривен каждому на возмещение морального вреда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в срок и способ, установленные законодательством», - отмечается в сообщении.