Жительница Николаевской области во время ссоры тяжело ранила ножом своего мужа

В селе Лысая Гора Первомайского района Николаевщины 60-летняя женщина тяжело ранила ножом своего 56-летнего мужа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Преступление случилось в результате внезапно возникшей ссоры. Мужчина получил ранение в живот, его доставили в больницу. В отношении женщины открыли уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что ранее в Николаеве выходец из Кавказа ударил ножом мужчину, который приставал к его спутницам.