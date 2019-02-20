Стало известно имя полковника киевской полиции, заработавшего состояние на продаже служебных данных

Задержанным в Киеве за продажу служебной информации полковником полиции оказался экс-замначальника департамента связей и телекоммуникации Национальной полиции Александр Замыслов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

Как известно, полиция Киева разоблачила и задержала бывшего начальника одного из департаментов Национальной полиции Украины, уличенного в продаже служебной информации. За вырученные средства полковник полиции приобрел в столице 9 квартир. 47-летний полковник полиции вышел на пенсию в начале 2018 года и наладил схему незаконного обогащения путем систематического незаконного вмешательства в работу автоматизированных систем МВД и Нацполиции и незаконного использования информации с ограниченным доступом. Он привлек к своим преступным планам специалистов среди сотрудников Нацполиции, осуществляющих обслуживание автоматизированных ведомственных баз. Его сообщники давали возможность другим участникам группировки – бывшим коллегам - получать конфиденциальные сведения о гражданах Украины. На средства, вырученные от продажи информации, полковник купил в Киеве 9 квартир, некоторые из них - еще до выхода на пенсию. Эту недвижимость полицейский сдавал в аренду.

Бывший начальник департамента Александр Замыслов был организатором группировки, которая незаконным образом собирала конфиденциальную информацию и за деньги передавала третьим лицам. Кроме него был задержан и IT-специалист, который был непосредственным исполнителем и имел доступ к базам данных.

Оперативники Департамента внутренней безопасности провели 54 санкционированных судом обыска, в ходе которых было изъято оборудование, а также полученные денежные вознаграждения за проделанную работу.

Известно также, что Замыслов ранее возглавлял департамент информационной поддержки и координации полиции «102», и именно по аналогии с call-центром «102» «клиенты» получали необходимую им информацию.

Отметим, что согласно электронной декларации перед увольнением за 2018 год, на Замыслова оформлена квартира в Киеве, стоимостью 133 тысячи, общей площадью 85 квадратных метров. Ее он приобрел в 2003 году. На жену Викторию оформлены две квартиры в столице – одно жилье приобретено в 2016 году за 606 тысяч, площадь которого составляет 47 квадратных метров, а второе в 2003 году, площадью 26 квадратных метров.

Помимо этого, на самого экс-полицейского оформлен земельный участок в Киевской области, площадью 1200 квадратных метра, а на жену – участок, площадь которого составляет 713 квадратных метров. Также на двоих с супругой они имеют недостроенный дачный дом в Вышгородском районе Киевской области, площадью 173 квадратных метра.

Среди транспортных средств в декларации Замыслов указал свой «Ford Fiesta» 2012 года выпуска, стоимостью 125 тысяч, а также «Volkswagen Touareg» 2008 года, купленный за 250 тысяч гривен, которым владеет его жена.

Супруга Замыслова Виктория задекларировала 188 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности, а сам экс-полицейский 182 тысячи зарплаты за 2018 год. Кроме этого, напополам с женой у них есть 490 тысяч гривен наличных средств.