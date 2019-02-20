Рецидивисту Богомяткову опять позволили пронести в здание суда острый предмет, и он снова пытался порезать вены

Фото из архива В Центральном районном суде Николаева 20 февраля рецидивист Юрий Богомятков нанес себе несколько порезов на руке и его из зала заседаний доставили в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Из-за происшествия в рассмотрении дела объявили перерыв на месяц – до 21 марта.

«На судебном заседании обвиняемый заявил о безосновательности своего пребывания в местах лишения свободы, из-за чего у него ухудшается здоровье, а потому он нуждается в дополнительном медицинском обследовании. Кроме этого он заявил, что объявит голодовку, после чего нанес себе несколько порезов по руке неизвестным предметом. В суд вызвали бригаду неотложной медицинской помощи, после чего обвиняемого доставили в медицинское учреждение», - сообщили в суде.

Напомним, что Богомятков является обвиняемым сразу в двух делах – об убийстве дальнобойщика Олега Шевчука и нападении на николаевского спортсмена. В этот раз рассматривали дело о том, что Богомятков напал на спортсмена на улице, пытался его ограбить и нанес множественные ножевые ранения.

Напомним, что ранее Богомятков проявлял свою позицию относительно суда тем, что перерезал себе руки и горло, а на следующее заседание приехал из СИЗО с зашитым ртом.

Богомятков уже был дважды судим за нанесение тяжких телесных повреждений. Он известен как один из убийц дальнобойщика Олега Шевчука – в январе 2013 года группа лиц избила Шевчука возле магазина и дальнобойщик умер от полученных травм. Милиция задержала четверых человек по подозрению в совершении этого преступления, однако прокуратура двоих сразу же отпустила, а Центральный районный суд остальным двум отказался избирать меру пресечения в виде содержания под стражей. В итоге за убийство Шевчука осудили только Богомяткова. Затем осужденный Богомятков подал заявление о пересчете срока его заключения согласно «закону Савченко», из-за чего освободился намного раньше.