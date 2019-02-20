В Украину из Египта пытались ввезти почти 25 тонн цитрусовых с карантинными мухами

В поселке Вишневое Киевской области в грузе с цитрусовыми, весом почти 25 тонн, обнаружили карантинный организм – средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata Wied.).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Груз пришел из Египта и сейчас задержан. К нему применят фитосанитарные нормы согласно законодательству. Египет оповестят о произошедшем.

Напомним, в аэропорту «Борисполь» таможенники предотвратили контрабанду 1600 щеглов – часть птиц оказалась мертва.