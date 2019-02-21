Суд амнистировал подполковника 36-й бригады, приказавшего установить взрывчатку на полосе препятствий, на которой взорвался морпех

Суд амнистировал подполковника 36-й отдельной бригады морской пехоты, который приказал для имитации установить на полосе препятствий тротиловые шашки, и одна из них подорвала военнослужащего.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Первомайского районного суда Донецкой области.

Офицер занимал должность начальника инженерной службы воинской части А2802, которая находится в Николаеве. 3 мая 2017 года он отвечал за обустройство психологической полосы препятствий в Мангушском районе. Понимая опасность он приказал обустроить на полосе вместо имитационных зарядов тротиловые по 200 и 400 грамм.

В то же утро группа морпехов направилась на прохождение указанной полосы. Один из военнослужащих остановил свое движение и в момент выполнения команды направленной на имитацию круговой обороны оказался на месте взрыва тротилового заряда весом 200 грамм. В результате взрыва боеу получил травмы в области головы и скончался на месте.

Таким образом подполковник совершил небрежное отношение должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения, то есть уголовное преступление, предусмотренное частью 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Отметим, что с июля 2018 года он подполковник находится в запасе.

Суд признал обвиняемого в инкриминируемом преступлении и назначал наказание в виде пяти лет лишения свободы. Одновременно суд освободил его от отбывания наказания на основании закона об амнистии.

Напомним, что 25 июля 2016 года на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет. В результате взрыва погиб один боец ВСУ, а еще 10 получили ранения. В ГПУ заявили, что основной версией причины трагедии на николаевском полигоне «Широкий Лан» является техническое несоответствие боеприпасов установленным нормативам - во время стрельб использовались мины 1975 года выпуска и детонатор 1960 года выпуска.