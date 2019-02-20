На Харьковщине задержали пограничника, вымогавшего взятку за «крышевание» контрабанды

Правоохранители задержали в Харьковской области сотрудника Госпогранслужбы, уличенного в коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Он требовал деньги у контрабандиста, пытавшегося вне погранично-таможенного контроля переправить в РФ партию подакцизных товаров.

Свое содействие в незаконной деятельности инспектор отдела погранслужбы оценил в $800.

В рамках начатого уголовного производства пограничнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Северодонецке майора СБУ задержали на «крышевании» контрабанды из террористической «ЛНР».