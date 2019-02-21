На Николаевщине мужчину отправили на общественные работы за избиение детей ремнем

В Арбузинке суд наказал местного жителя общественными работами за то, что он избил малолетних детей ремнем.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Арбузинского районного суда Николаевской области.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и внезапно схватил армейский ремень. Он начал им избивать малолетних дочь и сына, нанеся удары по конечностям, спине и лицу. Травмы отнесли к легким телесным повреждениям.

В суде обвиняемый признал свою вину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).

В итоге суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 150 часов общественных работ.

Напомним, как в Николаеве суд из-за наличия детей на содержании амнистировал мужчину, который заставил малолетнего пасынка 16 часов стоять коленями на соли.