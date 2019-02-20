В Вознесенске на улице нашли девушку с тяжелыми травмами – она умерла в больнице

В Вознесенске вечером 18 февраля на улице нашли 27-летнюю местную жительницу Евгению. Девушка была сильно искусана, возле нее находилась собака.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Девушку около 21:40 нашли лежащей на улице. На место вызвали полицию – сообщили, что девушку кусает собака.

Прибывший наряд полиции обнаружил, что возле девушки находилась собака, которая сбежала, когда к ней приблизились полицейские. Девушка находилась в тяжелом состоянии и не могла говорить, ее доставили в больницу, где она умерла утром на следующий день.

По заключению врачей, у девушки нашли травмы, которые причинили укусы собаки, у нее было переохлаждение и алкогольная интоксикация. Эксперты выясняют, что стало причиной ее смерти, и как девушка оказалась на улице.

Сайт «05134» со ссылкой на подругу погибшей Юлию Полевскую пишет, что Евгения поздно вечером встретилась со своим парнем, и тот взял с собой свою собаку бойцовской породы.

«При неизвестных обстоятельствах собака напала на девушку, и разорвала ей лицо, а также пробила зубами череп», - сообщает сайт.

Отметим, что пока что полиция не располагает информацией, чья собака искусала девушку и причастен ли к ее смерти кто-либо из людей. Пока что нет каких-либо оснований утверждать, что к трагедии причастен парень погибшей. Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).