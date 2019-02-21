В Вознесенском районе ранее судимый парень оборудовал парник для конопли, но к нему пришла полиция

В одном из сел Вознесенского района Николаевщины 22-летний ранее судимый местный житель оборудовал парник, чтобы выращивать коноплю.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Парник он оборудовал на территории своего домовладения. Полиция получила информацию, что парень выращивает коноплю и провела у него обыск.

«В хозяйственном помещении полицейские обнаружили специально оборудованную комнату, в которой под лампами находились 32 куста конопли. Каждый куст рос в отдельном ведре. Также злоумышленник позаботился, чтобы в помещении была вентиляция, а стены и пол комнаты оббил светоотражающим материалом. По словам хозяина дома, который уже имел проблемы с законом за совершение имущественных преступлений, наркозелье он высадил около месяца назад и выращивал для дальнейшего собственного употребления», - сообщили в полиции.

Сейчас изъятое наркозелье отправили на проведение экспертизы, после получения результатов которой будет решаться вопрос о сообщении парню о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные на Садовой задержали николаевца с «закладкой».