Жительница Первомайска растаможила в Украине автомобиль, который разыскивают в Болгарии

Жительница Первомайска ввезла из-за рубежа автомобиль «Hyundai Santa Fe», который находится в розыске на территории Болгарии.

Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.

В сервисный центр МВД в Первомайске обратилась владелица автомобиля «Hyundai Santa Fe». Женщина ввезла автомобиль из-за границы, растаможила и пришла, чтобы провести регистрацию машины на свое имя. Во время проверки выяснилось, что автомобиль находится в розыске на территории Болгарии. Поэтому вместо регистрации в сервисный центр вызвали полицию.

Напомним, ранее два николаевских водителя во время перерегистрации узнали, что их машины были с «перебитыми» номерами кузова.