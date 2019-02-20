Полковника Пилипенко обвинили в избиении протестовавших на Майдане – теперь он в руководстве академии Нацгвардии

Полковник Национальной гвардии Василий Пилипенко избивал митингующих во время акций массовых протестов 18-20 февраля 2014 года.

Об этом на своей странице в Facebook написал активист с псевдонимом Руслан Сан-Марино.

Во время событий на Майдане Пилипенко был заместителем начальника Восточного управления по работе с личным составом внутренних войск и проживал в Донецке.

«На фото хорошо видно, как собственным примером полковник учит личный состав поддерживать общественный порядок. Если нет дубинки, возьми камни, если камня нет под рукой, а на земле лежит человек – забивай ногами», - пишет активист.

Он отмечает, что в марте 2016 года президент Украины Петр Порошенко наградил Пилипенко орденом Богдана Хмельницкого III степени. В декабре 2018 года Пилипенко назначили заместителем начальника академии Национальной гвардии по работе с личным составом.

«Сейчас «героический» полковник делится «опытом» и занимается воспитанием будущих офицеров НГУ в Национальной академии Национальной гвардии Украины, где учит курсантов, как правильно разбивать людям головы камнями, и как забивать ногами раненых и находящихся без сознания граждан», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков утверждал, что никто из разгонявших Майдан силовиков сейчас не работает в его ведомстве.