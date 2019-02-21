В Киеве полиция задержала двух воров в законе и российского криминального авторитета

В одном из ресторанов Киева в среду, 20 февраля, силовики задержали грузинского «вора в законе» Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, также были обнаружены и сторонники криминальных авторитетов.

«В отношении этих «уважаемых граждан» решается вопрос о выдворении за пределы страны», - написал Аброськин.

Также в Киеве задержали «вора в законе» из Грузии «Тенго Гальского».

«Удачный день на «воров в законе» - несмотря на пятилетний запрет на въезд в нашу страну «Тенго Гальский» сегодня вновь задержан сотрудниками полиции в Киеве. Ответ «вора в законе»: «Приехал лечиться» к нам», - написал Аброськин.

Напомним, в Мариуполе спецназ полиции задержал представителя «вора в законе» Гули во время празднования дня его рождения.

Также отметим, что глава Нацполиции Сергей Князев пожаловался, что выдворенные «воры в законе» находят выход из ситуации: меняют документы в государствах, где имеют гражданство, и снова пытаются проникнуть в Украину: