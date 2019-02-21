Николаевские рэкетиры, которые по заказу жены пытались отобрать у ее экс-мужа квартиру, требовали от жертвы еще $10 тысяч

Злоумышленники, которые по заказу девушки принуждали ее бывшего мужа переписать на нее жилье в Николаеве, также вымогали от него 10 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Николаевской области.

Как известно, 20 февраля несколько человек избили 29-летнего мужчину и силой привели к нотариусу для заключения сделки по переоформлению права на трехкомнатную квартиру. Именно в это время трех вымогателей и 24-летнюю бывшую жену пострадавшего, которая заказала услуги вымогателей, задержали в Ингульском районе.

Стоит отметить, что оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили четверо представителей местных криминальных кругов и сейчас продолжаются неотложные следственные действия по привлечению к ответственности других участников противоправной деятельности.

Кроме этого случая ОПГ занималась и вымогательством под видом необходимости оплатить несуществующие долги.

«Злоумышленники требовали деньги от жителей региона под видом возвращения несуществующих долгов. В случае неуплаты «дани» рэкетиры угрожали физической расправой», – отметили в УСБУ в Николаевской области.

Напомним, как в Николаеве сотрудники СБУ и полиции разоблачили организованную группировку, участники которой специализировались на вымогательстве денег у граждан. Однако задержан был только 22-летний местный житель. В этом случае они вымогали от бизнесмена 55 тысяч гривен.

Банда состояла как минимум из троих мужчин. Тот, который был задержан, пошел забирать деньги у бизнесмена. Двое его сообщников остались ждать в машине. Когда началась спецоперация по их задержанию, злоумышленникам удалось скрыться на автомобиле несмотря на то, что бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» открыли по ним огонь. Позже задержали еще одного участника этой ОПГ.