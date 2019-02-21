Николаевские рэкетиры, которые по заказу жены пытались отобрать у ее экс-мужа квартиру, требовали от жертвы еще $10 тысяч

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Злоумышленники, которые по заказу девушки принуждали ее бывшего мужа переписать на нее жилье в Николаеве, также вымогали от него 10 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Николаевской области.

Как известно, 20 февраля несколько человек избили 29-летнего мужчину и силой привели к нотариусу для заключения сделки по переоформлению права на трехкомнатную квартиру. Именно в это время трех вымогателей и 24-летнюю бывшую жену пострадавшего, которая заказала услуги вымогателей, задержали в Ингульском районе.

Стоит отметить, что оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили четверо представителей местных криминальных кругов и сейчас продолжаются неотложные следственные действия по привлечению к ответственности других участников противоправной деятельности.

Кроме этого случая ОПГ занималась и вымогательством под видом необходимости оплатить несуществующие долги.

«Злоумышленники требовали деньги от жителей региона под видом возвращения несуществующих долгов. В случае неуплаты «дани» рэкетиры угрожали физической расправой», – отметили в УСБУ в  Николаевской области.

Напомним, как в Николаеве сотрудники СБУ и полиции разоблачили организованную группировку, участники которой специализировались на вымогательстве денег у граждан. Однако задержан был только 22-летний местный житель. В этом случае они вымогали от бизнесмена 55 тысяч гривен.

Банда состояла как минимум из троих мужчин. Тот, который был задержан, пошел забирать деньги у бизнесмена. Двое его сообщников остались ждать в машине. Когда началась спецоперация по их задержанию, злоумышленникам удалось скрыться на автомобиле несмотря на то, что бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» открыли по ним огонь. Позже задержали еще одного участника этой ОПГ.

Тарас Леонтян

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