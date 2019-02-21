СБУ проводит обыски у членов «Батьківщини» из-за избирательной пирамиды во главе с нардепом, в том числе и в Николаеве

Служба безопасности Украины разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады.

Об этом на брифинге в четверг сообщил замглавы СБУ Виктор Кононенко, передает «Левый берег».

Ранее появилась информация, что следователи проводят массовые обыски у представителей штаба Юлии Тимошенко. Кононенко подтвердил факт обысков, но отказался подтвердить, что они связаны с «Батьківщиной».

- В значительной части регионов сегодня проводятся более 30 обысков. Цель - документирование создания так называемых избирательных пирамид и недопущение их использования на выборах. Основанием стала информация о создании преступной организации при участии и ведущей роли граждан Российской Федерации и граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами, - заявил он.

Он подчеркнул, что ни в одном партийном офисе какой-либо политической силы никаких обысков не проводится.

Руководителем всей этой организации является народный депутат Украины, имя которого в СБУ не называют. Под ним были три координатора, ответственных за разные регионы. Под каждым из них - координаторы более низкого уровня, которые отвечают за две области, и так далее. На самом низком уровне находились местные жители, которые должны были обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата.

В распоряжении СБУ есть платежные ведомости группы по 151 округу в Полтавской области, где указаны 216 старших по избирательным участкам и 3250 членов низовых «десяток». На их основании следствие предполагает, что в целом по Украине в пирамиду могли быть вовлечены более 680 тысяч человек.

Кононенко подчеркнул, что многие члены пирамиды непосредственно с связаны с РФ. Например, по Винницкой области ответственным был гражданин РФ Владимир Рябый, который в 2012 году был доверенным лицом кандидата в президента РФ Владимира Жириновского. По Одесской области ответственной была гражданка Украины Анна Матюхина, которая в 2011 году работала в избирательном штабе "Единой России", а в 2012 году - в штабе Владимира Путина.

По данным СБУ, формирование пирамиды началось еще в конце 2018 года.

Обновлено 14:10 Адвокат Владимир Тимошин на своей странице в Facebook сообщил, что обыски также проводились и у представителей штаба «Батьківщини» в Николаеве.

Напомним, ранее на Днепропетровщине СБУ предотвратила попытки спецслужб РФ вмешаться в выборы.