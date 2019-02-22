В России пятиклассник отбил девочке селезенку – в ответ родители школьников окунули его в унитаз

В городе Большой Камень в российском Приморье родители школьников избили в школьном туалете пятиклассника за издевательства над их детьми.

Об этом сообщает «Дождь».

Насколько пострадал ученик, не уточняется. Агентство Deita.ru, ссылаясь на очевидцев, сообщило, что родители окунули его головой в унитаз. Администрация школы вызвала полицию, всех участников конфликта задержали и увезли в отделение. Поводом для избиения, по словам родителей, стало нападение ученика на одноклассницу. Она попала в больницу с подозрением на разрыв селезенки.

19 февраля родители пятиклассников написали коллективное письмо на имя директора школы, в котором сообщили, что ученик ежедневно оскорблял, унижал и бил других детей, вымогал у них деньги и портил личные вещи. По данным Deita.ru, он приносил в школу нож.

Мать госпитализированной девочки жаловалась на ребенка в инспекцию по делам несовершеннолетних. Мать другого школьника заявила, что все жалобы были безрезультатными, а директор предлагала недовольным перевести детей в другую школу.

Мальчика воспитывает одна бабушка, которая не справляется с ним, пишет ИА PrimaMedia. По данным издания, ребенок конфликтует с другими детьми и во дворе и состоит на учете в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в России школьники избили учительницу.