При обыске по месту жительства вице-мэра Николаева Степанца изъяли 600 тысяч гривен

Юрий Степанец Во время обысков по месту жительства заместителя городского главы Николаева Юрия Степанца полиция изъяла деньги на сумму около 600 тысяч гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре Николаевской области.

Как известно, 18 февраля здании Николаевского горсовета сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий. Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела. Позже Степанец заявил, что не имеет никакого отношения к «договорнякам», а также уточнил, что обыск был и у него дома.

По словам собеседника, обыск проводился в квартире, которую Степанец арендует и там обнаружили 11,8 тысяч евро и 220 тысяч гривен. Полиция изъяла эти деньги как средства, которые, возможно, получены преступным путем.

В декларации Юрия Степанца за 2017 год указано, что его жена Татьяна хранила наличными 250 тысяч гривен, 25 тысяч евро и 35 тысяч долларов США. Отметим, что на данный момент Юрий Степанец находится в бракоразводном процессе со своей супругой.

Стоит отметить, что до прихода на должность вице-мэра Юрий Степанец работал в органах налоговой, в частности был главой налоговой инспекции Заводского района города Николаева. Вице-мэром он был назначен в июле 2015 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полиция проводила массовые обыски в школах, КОП и у фирм-поставщиков по делу о поставках продуктов для питания николаевских школьников.