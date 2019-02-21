Военнослужащие предотвратили попытку поджога одного из арсеналов, - Генштаб

В четверг, 21 февраля, была предотвращена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Как отмечается, угрозу было оперативно ликвидировано. Никаких последствий не было зафиксировано. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов.

Напомним, в Очакове контрразведка СБУ 20 декабря задержала руководителя местной агентурной сети российских спецслужб. В СБУ подчеркнули, что 57-летний задержанный является капитаном 1-го ранга ВСУ в запасе и у него также нашли российское гражданство.

Задержанным оказался экс-начальник 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения (воинская часть А-2637), который дислоцируется в Очакове, Юрий Ломако. Он использовал родственные связи в 73-м Морском центре специальных операций, откуда получал информацию о выполнении боевых задач в зоне проведения Операции объединенных сил на Востоке Украины, персональные данные «морских котиков», сведения о вооружении и оперативную информацию. После этого он передавал данные в Главное разведывательное управление Генштаба РФ в Севастополе.