В аэропорту «Борисполь» задержали сбежавшего работника «Укразлізниці», причастного к нанесению более ₴93 миллионов убытков

Сотрудники Государственной пограничной службы в четверг, 21 февраля, в международном аэропорту «Борисполь» задержали бывшего первого заместителя руководителя Филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзалізниця».

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Напомним, что заместителя и ещё семь человек детективы Национального бюро подозревают в нанесении более 93 миллионов гривен убытков «Укрзалізниці» за закупку стрелочной продукции по завышенным ценам.

На момент совершения преступления экс-чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов, который, по версии следствия, также причастен к коррупционной схемы.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-чиновнику «Укрзалізниці» в январе этого года, но поскольку тот скрывался от следствия, был объявлен в розыск. Его задержали и передали детективам НАБУ для проведения следственных действий.

Напомним, что ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему чиновнику ПАО «Укрзалізниця», по делу о хищении 93,27 млн гривен.