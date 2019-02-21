На Киевщине на полигоне в результате взрыва ранены двое военнослужащих

На полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы двое военнослужащих срочной службы.

Об этом сообщает 21 февраля пресс-служба 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны, им оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас их жизни угроз нет", – говорится в сообщении.

Предварительные причины ЧП - личное нарушение мер безопасности.

Отмечается, что по данному факту назначено служебное расследование.

"Призываем еще раз: не трогать неизвестные и подозрительные предметы на военных полигонах. Это несет опасность!", - предостерегают военные.

Напомним, 25 июля 2016 года на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет. В результате взрыва погиб один боец ВСУ, а еще 10 получили ранения. В ГПУ заявили, что основной версией причины трагедии на николаевском полигоне «Широкий Лан» является техническое несоответствие боеприпасов установленным нормативам - во время стрельб использовались мины 1975 года выпуска и детонатор 1960 года выпуска.

А 6 июля из-за разрыва миномета «Молот» на Ровенском полигоне из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения. Погибшие были бойцами 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде.