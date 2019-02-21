Расследование гибели девушки в Вознесенске: ее могли оставить в опасности вместе с ротвейлером

В Вознесенске полиция внесла дополнительную квалификацию в дело о гибели 27-летней девушки – ее могли оставить в опасности вместе с ротвейлером.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что девушку нашли лежащей на улице, когда ее кусал ротвейлер. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными укусами, алкогольной интоксикацией и переохлаждением. Девушка умерла на следующий день.

Сообщалось, что незадолго до случившегося девушка встретилась со своим знакомым (по другой версии – бойфрендом), у которого был ротвейлер.

«Правоохранители опросили свидетелей происшествия. Они утверждают, что видели девушку вместе с владельцем собаки в нетрезвом состоянии. Собака породы ротвейлер была рядом без цепи. Полицейские установили личность мужчины, пока он дает показания. Собака находится на привязи по месту жительства родителей хозяина. Ранее жалоб от граждан на агрессивное поведение пса в полицию не поступало. Также сотрудники полиции пообщались с родными и знакомыми умершей», - отмечено в сообщении.

Полиция расследует уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Принято решение о дополнительной квалификации произошедшего по части 3 статьи 135 Уголовного кодекса Украины («Оставление в опасности»).