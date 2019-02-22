Жителя Николаева осудили за подделку акцизных марок и производство «паленого» алкоголя

Фото - иллюстрация Жителя Николаева признали виновным в подделке акцизных марок и незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров и приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Обвиняемый наладил в собственном домовладении и гаражном помещении подпольное производство фальсифицированных алкогольных напитков. Незаконно изготовленную продукцию и табачные изделия с поддельными акцизными марками он сбывал по территории всей Украины через интернет. В течение 2017 года он продал фальсифицированной подакцизной продукции на 2 миллиона гривен.

Тогда во время обысков налоговики изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров и оборудования на сумму почти на 1 миллион гривен.

Напомним, что ранее в Николаеве обыскали гаражи и изъяли алкогольный фальсификат на 680 тысяч гривен.