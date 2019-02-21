В Николаеве суд арестовал грузинского «смотрящего», который и так находится в СИЗО

В Николаеве 21 февраля Центральный районный суд избрал 34-летнему гражданину Грузии, подозреваемому в вымогательстве, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Подозреваемый сейчас и так находится в Николаевском СИЗО за совершение ряда квартирных краж в составе преступной группы, и позиционирует себя как «смотрящий» за следственным изолятором.

Он подозревается в том, что из СИЗО руководил группой из четырех вымогателей (граждан Грузии), которые похитили мужчину и требовали у него 20 тысяч гривен несуществующего долга.