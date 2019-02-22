Киевский суд возобновил производство против военного прокурора, который занимается делом экс-главы Николаевской ОГА Романчука

Киевский апелляционный суд отменил постановление детектива НАБУ о закрытии уголовного производства в отношении возможной растраты военным прокурором 80 тысяч долларов по делу бывшего заместителя председателя Николаевской ОГА Николая Романчука.

Об этом сообщает «Слово и Дело».

Ранее во время суда над Романчуком заявляли, что вещественные доказательства, а именно изъятые у чиновника $80 тысяч якобы исчезли и были заменены фальшивыми. Адвокатом экс-заместителя председателя Николаевской ОГА подал заявление в Специализированную антикоррупционную прокуратуру о «возможном совершении преступления начальником отдела военной прокуратуры Южного региона». Он указал, что по ходатайству вышеуказанного начальника отдела военной прокуратуры, по решению Приморского суда Одессы арест был наложен на $80 тысяч настоящих денег. Но при рассмотрении дела в Центральном райсуде Николаева они якобы исчезли.

САП открыла производство с предварительной квалификацией по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. В ходе следственных действий детектив НАБУ вынес постановление о закрытии дела в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

Как установил детектив, из этих $80 тысяч только $1600 были настоящими, а другие – имитационными. Однако военный прокурор в ходатайстве об аресте этих средств не сообщил, что большая часть этой суммы является фальшивой и даже в ходатайстве информировал о гривневом эквиваленте всей суммы.

Напомним, что в сентябре 2017 года в суде изучили вещественные доказательства в деле Романчука – 784 имитационных купюры номиналом в 100 долларов США каждая и 16 настоящих купюр номиналов в 100 долларов США каждая. Суд тогда пересчитал все купюры и опечатал их, так как сторона защиты сомневалась в их количестве.