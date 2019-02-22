В полиции Николаева ответили на обвинения КОПа: изъятое масло сложно назвать маслом, а его поставщики зарегистрированы по одному адресу

В масле, которое изъяли со складов в Николаеве, доля молочных жиров составляет менее одного процента.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После в КОПе заявили, что полиция во время обыска изъяла не те молочные продукты, а николаевские учебные заведения остались без масла.

Так, после получения результатов исследования продуктов, замначальника ГУНП, начальник Следственного управления полковник полиции Иван Выговский обратился к первому заместителю мэра Владимиру Крыленко с просьбой обеспечить учебные заведения сливочным маслом вместо изъятого сотрудниками полиции вещества.

«По изъятию продукции различных фирм, языком фактов полиция сообщает - изымались продукты в рамках расследования уголовного производства, начатого по части 3 статьи 191 Угловного кодекса Украины от 6 сентября 2018 по факту преступной деятельности должностных лиц коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях, которые, действуя в сговоре со служебными лицами ООО «Прод-Юг», ООО «Айскомпани» и ООО «Сонед», ввели схему поставки в учебные заведения Николаева некачественной пищевой продукции, стоимость которой значительно ниже заявленной в актах выполненных работ, и использовали ее при предоставлении услуг по условиям договоров, заключенных с Управлением образования Николаевского городского совета», - говорится в сообщении.

Отмечается, что производителем и поставщиком сливочного указанного «сливочного масла» и в ООО «Прод-Юг», и в ООО «Сонед» отмечается ЗАО «Хмельницкая маслосырбаза».

«Указанные образцы направили для исследования в ГП «Киевский региональный государственный научно-технический центр стандартизации, метрологии и спецификации» на предмет исследования соответствия требованиям ДСТУ 4399: 2005 «Масло сливочное», а также Закона Украины «О молоке и молочных продуктах», по показателю наличии растительных жиров в образцах. В соответствии с протоколом №0024-ПР от 14.01.2019 испытаний образцов (проб) продукции, отобранные образцы масла сливочного, содержанием жира 73%, производителем которого является ЗАО «Хмельницкая маслосырбаза», по проверенному показателем представлены образцы продукции не соответствуют требованиям ДСТУ 4399: 2005 «Масло сливочное ТУ», составляют в своем составе более 99% НЕ молочных жиров и вообще не является сливочным маслом», - отмечается в сообщении.

Аналогичные результаты получили в результате проведения исследования изъятых продуктов 21 февраля Государственным предприятием «Херсонский производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации».

В полиции напоминают, что в декабря 2017 года КОП одержал победу на поставку продуктов питания в учебные заведения города Николаева. В августе 2018 он заключил договор с предприятием с из Одессы «Прод-Юг». Эта организация поставляла молочную продукцию, а именно: сливочное масло, сыр твердый и кисломолочный.

«В дальнейшем в ходе расследования было установлено, что в декабре 2018 управлением образования в Николаевской области снова проведен конкурс, и победу одержало снова это само предприятие, которое в декабре этого же года заключило договор с другим предприятием из города Одесса - ООО «Сонед». Известно, что как поставщик первого предприятия, так и второго, с которым был заключен договор в феврале, находятся по одному и тому же юридическому адресу и фактически с одними и теми же руководителями», - подчеркнули в полиции.

Также отмечается, что разрешение было предоставлено на проведение обысков и изъятие документов и продуктов, которые поставлялись ООО «Прод-Юг» и другим соответствующим предприятием на заказ коммунально-производственного предприятия по питанию в учебных заведениях (сливочное масло, сыр кисломолочный, сыр твердый).

Также напомним, что директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.