«Кто-то, к кому прислушиваются ГПУ и СБУ, очень не хочет, чтобы полиция фиксировала подкуп избирателей», – Геращенко о ситуации в Сумах

Народный депутат Украины, советник главы МВД Антон Геращенко уверен, что ГПУ и СБУ действуют в интересах тех, кто не хочет, чтобы полиция фиксировала факты подкупа избирателей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя ситуацию в Сумах.

Напомним, в Сумах полиция опечатала партийный офис БПП из-за возможного подкупа избирателей, Генпрокуратура в ответ завела уголовное производство в отношении сотрудников полиции.

«В 11:40 в дежурную часть полиции города Сумы по телефону поступило сообщение от гражданки Ш., 1957 г.р. о том, что по адресу: пр. Курский, 127 неизвестные раздают деньги за голосование за одного из кандидатов в Президенты. На место выехала следственно-оперативная группа полиции, которая обнаружила и задержала по данному адресу двух граждан: Игорь Викторович М., 08.08.1974 года рождения, проживает по адресу: г. Киев, ул., буд. 31, кв. 15; Виталия Николаевича Л, 10.11.1984 г.р., жителя г. Никополь Днепропетровской области. Оба гражданина, прогнозируемо, отказались давать какие-либо пояснения по факту возможной причастности к подкупу избирателей в городе Сумы», – пишет Геращенко.

По его словам, информация о причастности данных граждан к подкупу избирателей проверяется.

«Сразу же после задержания данных граждан на их спасение по команде из Киева бросились местные прокуроры и сотрудники СБУ. В настоящий момент прокуратурой города Сум начато уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками полиции, задержавших лиц, возможно осуществлявших подкуп избирателей», – добавил он.

Также Геращенко сообщил, что вечером в четверг, 21 февраля, сотрудники СБУ и прокуратуры Сум проводили неотложный обыск (без решения суда) в кабинетах сотрудников уголовного розыска города Сумы.

«Вот бы так оперативно правоохранительные органы действовали и в других случаях:)) Кто-то, к кому прислушиваются ГПУ и СБУ, очень не хочет, чтобы полицейские фиксировали факты подкупа избирателей... Как Вы думаете, в чью пользу возможно осуществлялся подкуп избирателей гражданами Л. и М:))?» – резюмировал Геращенко.

Напомним, что ранее СБУ проводила обыски у членов «Батьківщини» из-за избирательной пирамиды во главе с нардепом, обыски проходили и в Николаеве.