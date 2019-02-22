В Киеве избили догхантера Святогора, обвиняемого в пропаганде культа насилия

В Киеве неизвестные избили догхантера Алексея Святогора, которого сейчас судят за изготовление и распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Так, недалеко от станции метро Лукьяновская на Святогора напали, нанеся удар тяжелым предметом с голове.

«...после чего, сбив с ног, продолжали наносить удары по телу и конечностям. В том числе использовался твердый тупой предмет, похожий на кастет или иное орудие, вследствие чего была рассечена кожа на лице и на затылке. Благодаря своевременному прибытию медиков Алексею Святогору оперативно была оказана первая помощь. В течение целого часа врачи зашивали рваные раны на голове. У Алексея диагностирован вдавленный перелом лобной кости слева. Сейчас он находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии. Ему предстоит сложная операция», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция выехала на место нападения не ранее, чем через два часа.

Как известно, ранее МВД Украины объявило в розыск киевского догхантера Святогора. Ему вменяют обвинение по части 2 и 3 статьи 300 Уголовного Кодекса Украины («Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости»). Позднее в Киеве его задержали зоозащитники и передали полиции.

Примечательно, что в ходе рассмотрения дела Святогора долгое время не удавалось провести первое заседание из-за самоотводов судей. Всего полдесятка судей отказались участвовать в процессе.