В Одессе нардеп Мосийчук захватил ректорат медуниверситета и сделал из него свою приемную

В Одесском национальном медицинском университете сторонники бывшего ректора Валерия Запорожана в балаклавах, с щитами и дубинками заняли помещение, а утром 21 февраля сменилась и табличка с названием, которая гласит, что теперь это общественная приемная народного депутата Украины от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Об этом сообщает «Думская».

«Немного сюра от Запорожанской «народной» медицинской республики. Когда начали закрадываться сомнения, точно ли это государственное учреждение», – прокомментировала бывший пресс-секретарь университета Ярослава Витко фото в Facebook.

Мосийчук подтвердил журналистам, что это его приемная и что попасть в ректорат можно теперь только с его разрешения.

«Чего так? Ну, вот я не хочу, чтобы народные депутаты без моего согласия его посещали. Это законно. Есть договор аренды», – сказал он.

Напомним, как 10 декабря около 8:00 неизвестные захватили здание Одесского национального медицинского университета и не пускали работников на рабочие места. В полиции заверили, что заявление Минздрава о захвате Национального медицинского университета не соответствует действительности. Глава Одесской полиции Дмитрий Головин рассказал, что в университет приходила исполнительная служба.

В конце января судья окружного административного суда Киева Юлия Шрамко приняла решение остановить действие распоряжения Кабмина «Об образовании Национального Одесского медицинского университета».