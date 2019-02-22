На трассе «Николаев – Херсон» грабители «подрезали» «Range Rover» и отобрали у водителя 15 миллионов гривен

21 февраля, на трассе «Николаев-Херсон» неизвестные остановили автомобиль Range Rover и отобрали у водителя 15 миллионов гривен.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций полиции Николаевской области.

Сообщение о преступлении в полицию Витовского района поступило около 23:20.

По словам 52-летнего заявителя, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой, его подрезал Volkswagen темного цвета и заставил остановиться. Водитель Volkswagen вышел и начал кричать о том, что якобы заявитель неумело управляет своей машиной. К водителю присоединились его пассажиры, они подошли к машине пострадавшего и порезали колеса на Range Rover. В этот момент подъехало еще одно авто, из которого вышли еще несколько мужчин в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой находилось более 15 миллионов гривен. После чего нападавшие скрылись на двух автомобилях темного цвета вероятно марки Volkswagen и BMW в направлении Херсона.

Сведения об указанном преступлении следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж», что наказывается лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные и оперативные мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.

Напомним, 29 апреля 2015 года возле отделения банка «OTP» в Николаеве двое неизвестных на глазах у множества очевидцев выстрелили несколько раз в женщину и ее охранника, после чего отобрали у них сумку с крупной суммой денег, и скрылись.

Позже стало известно, что деньги, похищенные вчера вооруженными злоумышленниками у здания ОТР-банка, принадлежат экс-регионалу, экс-депутату Николаевского областного совета, бизнесмену Ростиславу Данильченко.

Ранее сообщалось, что 28 апреля 2016 года разбойники напали на валютчика, который припарковал свой автомобиль «Toyota Camry» возле супермаркета «Деликатес». Двое нападавших разбили стекла в «Toyota», начали избивать валютчика, который сидел за рулем, и отобрали у него сумку, где находилось около одного миллиона гривен. Передвигались нападавшие на черном внедорожнике «BMW X5» с номерами АЕ1243НС.

Ранее, 21 марта 2016 года аналогичное преступление случилось в самом центре Николаева, в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Московской. Тогда грабители разгромили машину валютчика и отобрали у него сумку с 750 тысячами гривен. Данные преступления до сих пор не раскрыты.

В Николаеве днем 26 августа неизвестные совершили разбойное нападение на двух мужчин возле отделения банка ВТБ на проспекте Центральном, 55.