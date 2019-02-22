На Николаевщине пытались сжечь асфальтный завод белорусской компании, которая ремонтирует трассу Н-11

На Николаевщине полиция разыскивает злоумышленников, которые пробрались на асфальтный завод в Новом Буге, избили охранника и пытались сжечь помещения.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций полиции Николаевской области.

22 февраля, около 5:25, на спецлинию 102 поступило сообщение от охранника о том, что в Новом Буге неизвестные проникли на территорию предприятия и совершили поджог.

По информации «Преступности.НЕТ» речь идет о заводе, который в Новом Буге построила белорусская фирма ОАО «Строительно-монтажный трест №8».

Предварительно известно, что злоумышленники нанесли телесные повреждения охраннику, а когда тот потерял сознание, связали его веревкой, после чего подожгли щитовую пульта управления и генератор предприятия зажигательной смесью. Освободившись, избитый охранник вызвал полицию и спасателей. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается. Правоохранители проводят необходимые первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

По данному факту следователи Новобугского отдела полиции начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», и проводят расследование обстоятельств преступления. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание преступников.

Напомним, Николаевская ОГА пока не планирует проводить ремонт трассы Н-11 от Казанки до границы с Днепропетровской области так как денег на ремонт этого участка не предусмотрено.