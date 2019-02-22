В Бразилии женщина обезвредила напавшего на нее вора удушающим приемом

В Бразилии 31-летняя женщина, продавщица автомобилей, смогла обезвредить грабителя удушающим приемом.

Об этом сообщает InfiResist, со ссылкой на местные СМИ.

«Рут да Силва, которая восемь лет занималась тайским боксом, находилась в своей машине на парковке, когда на нее напал грабитель. Он запрыгнул в машину через заднюю дверь и схватил девушку за волосы. Мужчина, угрожая застрелить, потребовал отдать ему кошелек, телефон и ключи от авто», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала Рут да Силва не сопротивляясь решила отдать свои вещи, однако увидела, что грабитель не вооружен, и решила его атаковать.

Очевидцам удалось заснять финальную стадию борьбы, когда девушка уже обездвижила грабителя с помощью болевого приема.

Полиция задержала злоумышленника, выяснилось, что он уже был ранее судим за изнасилование. Сама же Рут да Силва оказалось местной чемпионкой по боксу и даже собирается на мировой чемпионат.

Напомним, в Бразилии девушка-боец UFC жестоко избила мужчину, который пытался ее ограбить и угрожал пистолетом.