В Новой Одессе аноним заявил о «заминировании» отдела полиции – в ведомстве устанавливают личность звонившего

Полиция Новой Одессы устанавливает личность человека, который вечером в четверг, 21 февраля, позвонил на спецлинию и заявил о ложном заминировании райотдела.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В 21:36 злоумышленник позвонил по спецлинии «102» и сообщил, что Новоодесский отдел полиции заминирован. Время взрыва и тип взрывчатки аноним не указал, бросив трубку.

Для обеспечения безопасности граждан были выставлены наряды полиции и перекрыта улица, смежная с полицейским участком. Возле здания дежурили медики и спасатели.

Специалисты взрывотехнического подразделения и кинологической службой ГУНП провели тщательную проверку. В ходе осмотра помещения отделения и прилегающей территории каких-либо предметов или устройств, которые составляли бы угрозу жизни и здоровью людей, не обнаружено.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 259 Уголовного Кодекса Украины («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности»), что наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Сейчас продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают личность, которая дала ложное сообщение о заминировании.

Напомним, что ранее в Первомайске аноним сообщил о заминировании дома культуры, где проходила встреча кандидата в Президенты Вилкула.