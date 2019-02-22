Бизнесмен, у которого отобрали ₴15 миллионов на трассе возле Николаева, был с охраной

Бизнесмен, у которого в четверг, 21 февраля, на трассе «Николаев – Херсон» неизвестные на «Volkswagen» отобрали 15 миллионов гривен, был с личной охраной, однако она не смогла противостоять налетчикам.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в полиции.

Как известно, на трассе «Николаев-Херсон» в районе села Шевченково неизвестные остановили автомобиль «Range Rover» и отобрали у водителя 15 миллионов гривен.

По словам собеседника издания, налетчики были без оружия, и тем не менее, личная охрана бизнесмена никак не смогла им противодействовать.

Сам же потерпевший имеет отношение к зерновому бизнесу. Деньги он накануне снял в банке.

Напомним, 29 апреля 2015 года возле отделения банка «OTP» в Николаеве двое неизвестных на глазах у множества очевидцев выстрелили несколько раз в женщину и ее охранника, после чего отобрали у них сумку с крупной суммой денег, и скрылись.

Позже стало известно, что деньги, похищенные вчера вооруженными злоумышленниками у здания ОТР-банка, принадлежат экс-регионалу, экс-депутату Николаевского областного совета, бизнесмену Ростиславу Данильченко.

Ранее сообщалось, что 28 апреля 2016 года разбойники напали на валютчика, который припарковал свой автомобиль «Toyota Camry» возле супермаркета «Деликатес». Двое нападавших разбили стекла в «Toyota», начали избивать валютчика, который сидел за рулем, и отобрали у него сумку, где находилось около одного миллиона гривен. Передвигались нападавшие на черном внедорожнике «BMW X5» с номерами АЕ1243НС.

Ранее, 21 марта 2016 года аналогичное преступление случилось в самом центре Николаева, в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Московской. Тогда грабители разгромили машину валютчика и отобрали у него сумку с 750 тысячами гривен. Данные преступления до сих пор не раскрыты.

В Николаеве днем 26 августа неизвестные совершили разбойное нападение на двух мужчин возле отделения банка ВТБ на проспекте Центральном, 55.