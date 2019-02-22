Прокуратура облегчила обвинение задержанному на взятке замначальника Николаевского облцентра занятости

Прокурор вручил новое обвинение Владимиру Картавцеву Военная прокуратура изменила обвинение относительно Владимира Картавцева, которого задержали на взятке от предпринимателя, когда он занимал должность заместителя начальника Николаевского областного Центра занятости – теперь ему вменяют более легкую квалификацию преступления.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, замдиректора областного Центра занятости задержали в личном кабинете 22 мая при передаче 4,5 тысяч гривен взятки от предпринимателя.

Ранее сообщалось, что потерпевший прибыл к Картавцеву с предложением о поставке трех сушилок для рук с ценой 4,5 тысячи гривен за единицу техники. В этот же день Владимир Картавцев якобы сообщил бизнесмену, что последний должен отдать ему 1,5 гривен с каждой сушилки. Кроме того, Картавцев якобы обещал предпринимателю, что в дальнейшем будет способствовать подписанию и других договоров с предпринимателем в случае оплаты неправомерной выгоды в 4,5 тысячи гривен. В частности, бизнесмену предлагалось поставить решетки на окна, но при этом нужно будет отдать 70% от оплаченной завышенной стоимости за товар.

Отметим, что на заседании в январе Владимир Картавцев признал свою вину по первому эпизоду, но отказался от виновности во втором.

На заседании в Центральном районном суде Николаева 22 февраля военный прокурор сообщил, что ведомство подготовило новый обвинительный акт, и вручил его обвиняемому и его адвокатам.

Ранее действия Владимира Картавцева квалифицировали по части 3, а в новом обвинении - по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).

Отметим, что санкция части 3 этой статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а части 1 – штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Судья Дмитрий Тишко постановил огласить перерыв в заседании, чтобы обеспечить обвиняемому и его адвокатам время для ознакомления с новым обвинительным актом.

Напомним, как 22 декабря в рабочем кабинете начальника управления экологии и природных ресурсов ДЖКХ Николаевского горсовета Владимир Корчагов провели обыск в рамках уголовного производства о получении взятки. При этом чиновника не задерживали. Согласно имеющейся информации, на телефонных записях зафиксирован разговор о передаче от подрядчика чиновнику 108 тысяч гривен. А во время обыска в кабинете Корчагова обнаружили 116 тысяч гривен.

Как считает следствие, Корчагов систематически требовал неправомерную выгоду именно от директора ООО «Николаевзеленхоз». Иногда деньги якобы передавал сотрудник этой фирмы. За материальные блага чиновник якобы обещал предоставлять преимущество «Николаевзеленхозу» при процедуре закупок услуг и дальнейшем подписании актов приема-передачи выполненных работ.