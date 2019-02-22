В Николаеве водитель «скорой» заявил, что на него напал человек, представившийся врачом

В Николаеве в четверг, 21 февраля, водитель бригады скорой помощи заявил, что на него напал неизвестный мужчина.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаева.

По словам мужчины, они приехали на вызов в дом по проспекту Мира. Врачи зашли за больным, а он остался ждать во дворе. Через какое-то время к карете скорой подъехал мужчина на легковом автомобиле и попросил освободить дорогу. В ответ водитель сказал, что не может этого сделать, ведь в любой момент могут выйти врачи с больным.

После этого водитель легковушки начал угрожать ему, назвавшись врачом, и сказал, что сейчас вызовет полицию. Когда угрозы не подействовали, неизвестный пытался вырвать ключи из замка зажигания, но мужчина не дал ему этого сделать. В ответ он ударил кулаком по автомобилю и уехал.

Позже в полиции сообщили, что в ходе конфликта незнакомец нанес удар рукой и повредил выключатель поворотов и света в салоне спецтранспорта, после чего поехал в другом направлении. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение правонарушителя.

Действия мужчины квалифицируются по статье 173 КУоАП («Мелкое хулиганство»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Ранее сообщалось, что на трассе «Николаев – Херсон» грабители «подрезали» «Range Rover» и отобрали у водителя 15 миллионов гривен.